Peixoto fica incomodado com convite de Vuitton: «Tenho idade para ser seu paizinho, não é?»

Há 1h e 8min

Em «Festa é Festa», Vuitton (Beatriz Costa) vai ao café convidar Peixoto (Vitor Emanuel) para o jantar em sua casa. Peixoto estranha o convite e diz que os pais dela são capazes de não gostar da ideia. Vuitton diz que o jantar não é com ela, mas não pode revelar com quem é, pois é surpresa, mas adianta que é um assunto do interesse de Peixoto. Ele fica intrigado e promete comparecer.