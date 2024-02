Peixoto fica inconsciente depois de levar um murro!

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) insiste que devia ter outro tratamento e acha que devia trocar de lugar com um cliente que está sentado numa mesa com vista privilegiada e a beber champanhe. Malu pede-lhe para não incomodar o cliente, mas Peixoto não faz caso e vai reclamar o lugar como seu. O cliente não gosta e dá-lhe um murro. Peixoto está inanimado no chão e as Raposinhas estão de volta dele, a tentar acordá-lo.