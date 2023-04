Ontem às 22:22

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) vai a casa de Tomé (Pedro Teixeira) e exige receber a sua parte do dinheiro toda de uma vez, pois não vive de esmolas. Peixoto refere que foram todos embora e o deixaram a ele sozinho a lidar com a polícia e o El Cacto e por isso exige receber igual parte do dinheiro. Tomé não sabe como reagir.