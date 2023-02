Peixoto teme o pior com ideia de Valquíria e Cassiano: «Vocês estão malucos?»

14 fev, 22:15

Em «Festa é Festa», Valquíria (Maria Sampaio) está radiante com a ideia. Peixoto (Vítor Emanuel) não percebe como é que eles podem achar aquilo uma boa ideia, já que vão estar a enganar as pessoas, como se ele não enganasse. Cassiano (Fernando Ferrão) acha que as casas precisam de obras, mas também de rezas e mezinhas. Valquíria e Cassiano começam a imaginar o dinheiro que vão ganhar e ficam muito entusiasmados.