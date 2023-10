Ontem às 12:01

No «Dois às 10», Micael conta que conheceu a Lídia em 2012, depois de a mãe desta ter morrido com de cancro. Quando o pai de Lídia está a passar por um cancro no pâncreas, que também o vitimou, a companheira de Micael descobre que tem cancro na mama. Mas só partilhou esta notícia (inicialmente desconfiança) com Micael tarde de mais, o cancro tinha metástases.