Há 1h e 48min

Catarina Sampaio foi a concorrente expulsa do Big Brother no passado domingo. No Goucha, a ex-concorrente dá hoje a conhecer a sua história de vida com revelações inéditas, nomeadamente sobre a sua infância pobre. Fala ainda de como tinha de ser filha e amiga da mãe, que viveu momentos complicados.