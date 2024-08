Há 3h e 25min

No «Goucha», recebemos o ator Paulo Rocha, que cresceu sem os pais e foi criado pelos avós paternos até aos 12 anos. Depois, o ator foi viver para a instituição «Casa do Gaiato». O nosso convidado recorda como foi viver nessa instituição dos 14 aos 17 anos. Foi aqui que Paulo Rocha começou a representar. O nosso apresentador reage ao percurso do ator.