Há 1h e 1min

No «Goucha», recebemos Iolanda, vencedora do Festival da Canção 2024. O nosso apresentador explica que quando ouviu o tema de Iolanda na fase da semi-final, 'não achou graça' à mesma. No entanto, Manuel Luís Goucha diz que hoje já tem um sentimento diferente em relação à canção de Iolanda, que a levou à vitória. A artista diz-nos como olha para a música e para a escrita.