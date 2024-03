Perante lágrimas de Noélia ao falar de Vina Ribeiro, Goucha reage: «Já teve pessoas que foram más para si?»

Há 1h e 24min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Noélia explica-nos como reagiu às várias desistências do programa e explica-nos qual delas é que a surpreendeu. De todos os concorrentes, Noélia diz-nos com quem tem mais afinidade, e destaca várias qualidades a Bárbara Parada. Ao falar de Vina Ribeiro, Noélia emociona-se e não contém as lágrimas.