Perda gestacional - Sofia deixou de sentir o bebé no dia da mãe - Veja a conversa completa

Há 3h e 56min

No «Dois às 10», Sofia Manso partilha a história que mais lhe marcou a vida: a perda do filho. Começa por dizer que o seu maior sonho era ser mãe e que realizou esse desejo numa altura em que fazia sentido. «Foi um processo completamente natural e uma gravidez maravilhosa.» No dia 1 de maio, Dia da Mãe, em 2021, Sofia deixou de sentir o filho. Foi ao médico e concluíram que o bebé estava morto. Sofia descreve todo o processo do parto. Apesar de tudo, o parto foi muito bonito e, quando o filho nasceu, viu um bebé tão bonito e perfeito que nada parecia estar morto.