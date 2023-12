Perde 12 quilos e descobre um linfoma: «Estava a emagrecer, porque tinha uma coisa a comer por mim»

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», por vezes, é quando menos esperamos que

a vida se vira do avesso. Foi o que aconteceu a Andreia, que aos 27 anos teve que repensar as prioridades e os sonhos. Aos 27 anos Andreia foi obrigada a repensar as prioridades da vida. A jovem partilha quais os sintomas que levaram ao diagnóstico de um linfoma. Numa primeira fase foi um choque e chorou muito, mas depois arregaçou as mangas e tentou ser feliz.Cátia, a amiga, emocionada confessa que sentiu que nada podia fazer. Manuel, o pai, não aceitou muito bem o diagnóstico da filha. “Quando é cancro, pensamos sempre o pior”. O que custou mais a Andreia foram os

tratamentos e ver os outros a sofrer e sentir-se impotente perante isso. Diz que tem medo de não saber aproveitar o tempo que está cá, mas ainda assim tem conseguido ser feliz.

Andreia recorda efeitos da quimioterapia: «Cortei o cabelo e fui para as festas»