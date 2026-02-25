Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença

Perdeu o filho de vista por segundos… e agora pede indemnização ao quem o salvou

Hoje às 16:39
Perdeu o filho de vista por segundos… e agora pede indemnização ao quem o salvou - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «O tempo de um olhar». Márcia, mãe de um menino de 8 anos, viveu momentos de aflição numa praia cheia e com o mar agitado, quando perdeu o filho de vista por instantes e a criança acabou por se afogar. Francisco, nadador salvador, iniciou de imediato o resgate e realizou manobras de reanimação que salvaram a vida ao menor. Apesar disso, o menino ficou com sequelas neurológicas temporárias e desenvolveu um medo permanente da água, obrigando a mãe a reduzir o horário de trabalho para o acompanhar em consultas e terapias. Márcia acusa agora Francisco e o colega de negligência no salvamento e de a terem exposto e humilhado publicamente no dia do acidente.

