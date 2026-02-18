Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Há 25 min
Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe - TVI

No «Momento certo», o luto é um processo solitário e, para Ana, foi o rastilho para anos de conflito com a sua mãe, Carolina. Com apenas 14 anos, Ana viu o pai partir vítima de um cancro nos intestinos, uma perda devastadora que se transformou em revolta. Sem saber como lidar com a dor, Ana admite hoje que descarregou na mãe todo o seu sofrimento, criando um abismo de discussões e mágoa entre as duas. Agora, anos depois, Ana decidiu quebrar o ciclo de dor e pedir perdão publicamente, reconhecendo que o seu comportamento foi o reflexo de um luto mal resolvido e procurando reconstruir o laço com Carolina.

Momento Certo

05:34

A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

Momento certo
Há 1h e 33min
08:14

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Há 1h e 42min
04:05

A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abraço que parou o País

Momento certo
11 fev, 18:39
05:33

Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Momento certo
11 fev, 18:39
07:02

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
7 fev, 23:59
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
1

Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»

Dois às 10
Hoje às 14:27
2

Sandra Silva

Dois às 10
Hoje às 12:23
3

Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita

1ª Companhia
Ontem às 11:08
4

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
Ontem às 18:58
5
01:05

Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»

1ª Companhia
Hoje às 14:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
Ontem às 21:27

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Novelas
Ontem às 12:56

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Dois às 10
Ontem às 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Ontem às 10:10

Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»

1ª Companhia
Ontem às 18:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:24

TVI PLAYER

Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas

1ª Companhia
Hoje às 09:56

Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 15:49

Dois às 10 - Atriz Sandra Silva é cuidadora da mãe com Alzheimer

Dois às 10
Hoje às 09:50

Terra Forte: Rosinha emociona todos ao pedir desculpas a António

Terra Forte
Ontem às 23:15

Traídos pelo mau tempo: encontrados corpos de Venâncio e Fátima

TVI Jornal
Hoje às 15:23
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Momento certo
Há 25 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 47 min

A busca de uma vida: Diana e o pai frente a frente após duas décadas de separação

Momento certo
Há 1h e 33min

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Há 1h e 42min

TVI - Em cima da hora - 18 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 18 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Novelas
Hoje às 09:33

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Novelas
Hoje às 10:04

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Novelas
Hoje às 11:40

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Novelas
Ontem às 13:59

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Hoje às 15:55

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Novelas
Hoje às 09:00