Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Há 25 min

No «Momento certo», o luto é um processo solitário e, para Ana, foi o rastilho para anos de conflito com a sua mãe, Carolina. Com apenas 14 anos, Ana viu o pai partir vítima de um cancro nos intestinos, uma perda devastadora que se transformou em revolta. Sem saber como lidar com a dor, Ana admite hoje que descarregou na mãe todo o seu sofrimento, criando um abismo de discussões e mágoa entre as duas. Agora, anos depois, Ana decidiu quebrar o ciclo de dor e pedir perdão publicamente, reconhecendo que o seu comportamento foi o reflexo de um luto mal resolvido e procurando reconstruir o laço com Carolina.