«Perdoe-me a pergunta»: Manuel Luís Goucha questiona mãe que viu o filho de 16 anos ficar completamente dependente

Há 3h e 14min

No Goucha, conversamos com Ana Plácido, uma mãe que viu a vida mudar recentemente depois do filho de 16 anos sofrer uma paragem cardiorrespiratória e ficar completamente dependente. Agora, a família procura apoios para cobrir os custos da reabilitação e continua a lutar por uma resposta mais eficaz do sistema de saúde. A jornada de Bruno está longe de terminar, mas uma coisa é certa: os seus pais não medirão esforços para lhe devolver a esperança.