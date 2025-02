Há 3h e 6min

No «Dois às 10», o tema da conversa centrou-se numa pergunta insólita que Marco Costa recebeu sobre a sua filha, Maria Emília. Uma seguidora questionou o pasteleiro se a bebé tinha Síndrome de Down, o que gerou indignação entre os apresentadores. Marco Costa partilhou a sua resposta à seguidora, mostrando o seu descontentamento com a pergunta inadequada.

Saiba mais em TVI Player