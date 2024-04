Há 1h e 25min

Leokádia Pombo chegou ao país com 60 euros no bolso e pôs mãos à obra. Acreditava que a participação no Big Brother poderia ser uma ajuda, até porque gostava de desenvolver o seu negócio de roupa. Contudo, para entrar no programa, deixou o quarto onde estava a viver e agora está sem casa, sem dinheiro e com pouca esperança.

Contudo, as coisas parecem estar a melhorar. Há a perspectiva de regressar ao trabalho e vai voltar a casa através da ajuda de Manuel Luís Goucha.