«Pia fininho. Se te meteres nesta história, não são só os teus amigos a ir para a rua»

Há 47 min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) apanha Cacau (Matilde Reymão), Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães) a dizerem mal dela. Todos a recordam que ela precisa de Cacau por causa da sua receita, com Sal a dizer a Guto e a Pitty que o mesmo não se passa com eles, dizendo autoritária que os vai despedir da fazenda. Guto e Pitty ficam aflitos, Cacau fica a pensar no que pode fazer. Sal, contando a Rui que já tratou de despedir Guto e Pitty, diz-lhe terem de pensar numa maneira de sacarem a receita do chocolate a Cacau para também se poderem ver livres dela.