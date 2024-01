Pipa assume a Soraia estar apaixonada por Luana. A reação é inesperada!

Há 49 min

Em «Morangos com Açúcar», Pipa (Mafalda Peres) decide mudar o seu estado nas redes a anunciar que está numa relação com Luana (Cintia Semedo). Soraia (Rita Pereira) descobre e fala com a filha, tentando que ela mude.