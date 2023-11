Há 44 min

Em «Morangos com Açúcar», Luana (Cintia Semedo) está escondida no quarto de Pipa (Mafalda Peres) e ouve a discussão dela com a mãe. Pipa explica que Soraia (Rita Pereira) anda a rentar empurrá-la para um namoro com Zé Maria (António Van Zeller), pois acredita que a família dele vai tirá-las da precária situação financeira. A jovem acaba por confessar a Luana que não gosta de rapazes.