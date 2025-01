Plano controverso: Troca de casas termina com acusação de traição e divórcio

Há 45 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Tiro impreciso».

Depois de uma noite de convívio, João e o vizinho decidiram trocar de casas para surpreender as mulheres. A mulher de João foi surpreendida com a chegada do vizinho à cama, enquanto que João foi atingido a tiro pela mulher do vizinho, que pensava tratar-se de um assaltante.

Joana acredita que isto se tratou de um plano do ex-marido para confirmar ou não a ideia de que tinha uma relação fora do casamento. João admite que não estava combinado deitar-se na cama das mulheres, como o amigo fez.

Por causa desta situação, Joana decidiu acabar o casamento, que já estava com problemas. Agora, Joana quer que a casa fique apenas para si.