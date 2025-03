Polémica esclarecida - Cinha Jardim garante: «Não sou paga para defender o Miguel!»

Há 1h e 39min

No «Dois às 10», Cinha Jardim esclareceu a polémica sobre a sua alegada defesa paga de Miguel Vicente. A comentadora afirmou que não recebe dinheiro para defender o concorrente, justificando o seu apoio com a afinidade que sente pelo seu jogo. Cinha acrescentou que se fosse paga para o defender, seria ainda mais efusiva nos seus comentários, garantindo que a sua postura é natural e genuína. A comentadora aproveitou para abordar as críticas recebidas nas redes sociais, afirmando estar indiferente à opinião dos outros sobre este assunto e que recebe um bom ordenado da TVI. Saiba mais em TVI Player