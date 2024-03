Polémica! Luana Piovani está em guerra judicial com o pai dos três filhos: «Ele quer que eu me cale!»

Há 1h e 26min

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». A nossa convidada fala-nos de como é viver em Portugal, comparativamente ao Brasil, sendo que aqui há mais 'segurança'. A atriz fala-nos da luta judicial que está em curso com o ex-marido e pai dos seus três filhos, e explica-nos como é que os mesmos lidam com essa situação.