Polémica no prédio: Administrador rejeita culpa por queda de visitante que ignorou piso escorregadio

Há 35 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Piso escorregadio».

Natália recebeu em casa pelo Natal a família e um grupo de amigos. À saída, um dos primos de Natália escorregou, partiu uma perna e um pulso. Levado para um hospital privado, as despesas chegaram a 7500 mil euros e agora ninguém se entende a quem deve pagar



Natália pede ao administrador do condomínio que seja o responsável, uma vez que não existia seguro contra acidentes. Contudo, António recorda que o seguro foi feito mas apenas cobre moradores do prédio. Reforça ainda que o chão estava sinalizado de que estava escorregadio e culpa o primo de Natália de não ter acendido a luz.