Polícia confronta Frederico com provas

13 fev, 22:59

Em «Quero é Viver», Calado confronta Frederico (Diogo Infante) com as fotografias que tirou a Natália (Fernanda Serrano), mas o psiquiatra nega ter sido ele. Calado repara no disco rígido de Frederico, com este a dizer-lhe que ele não pode estar ali sem um mandado. Calado e polícia saem frustrados e Frederico apaga as fotografias das alunas.