Ponte de Entre-os-Rios: a dor de quem nunca encontrou os corpos dos entes queridos

Há 1h e 13min

No «Dois às 10», Joaquina partilha a sua história de vida marcada pela tragédia de Entre-os-Rios. A entrevistada descreve o momento em que a família recebeu a notícia do acidente, a confusão e a confirmação da tragédia. A intensa cobertura noticiosa e as buscas pelo corpo do irmão são recordadas com emoção. O funeral do irmão contrasta com a ausência dos pais, que nunca foram encontrados. Joaquina fala sobre como a família lida com a ausência, mantendo-os vivos na memória. A relutância do pai em ir ao passeio e a insistência da mãe são memórias dolorosas. Joaquina vive perto do local da tragédia, trabalhando numa fábrica próxima da ponte, o que lhe causa dor constante. As buscas pelos corpos e a identificação de pertences são momentos de angústia. A descoberta de um chinelo da mãe em Espanha e a documentação do pai são os únicos objetos recuperados. Joaquina recorda: «Da minha mãe apareceu um chinelo em Espanha». Saiba mais em TVI Player