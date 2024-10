Por causa do apelido insólito, António perde oportunidade de emprego

Hoje às 14:46

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Nome impróprio».



Beatriz criou um clube para ajudar indivíduos que tiveram problemas por causa do nome ou apelido que os identifica. É o caso da pessoa que representa em tribunal: alguém com todas as capacidades para o cargo que acabou dispensado devido ao sobrenome que carrega: António Xuxa

Beatriz fala da associação que lidera e do associado Xuxa que trabalhava na parte da contabilidade. Cargo esse que foi ocupado por uma entidade externa e, por isso, o senhor Xuxa viu-se obrigado a procurar uma solução. Esta passava pela receção e deu boas impressões, contudo, na entrevista presencial levantaram-se dúvidas pelo apelido.

Miguel, o gerente da unidade hoteleira, explica que na placa identificativa aparece a inicial do nome e o sobrenome e as regras do hotel impedem a sua contratação. Para agravar, Miguel revelou que António namora e vai casar com uma mulher com o apelido «Pila».