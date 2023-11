Há 2h e 22min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cátia Montes, 36 anos, o exemplo de uma mulher cigana bem sucedida. A nossa convidada fala-nos do seu divórcio do seu primeiro companheiro, também de etnia cigana. Cátia recorda um episódio, em que foi vítima de preconceito e discriminação, e conta-nos como foi a reação da família.