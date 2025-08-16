TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Por um Triz - 16 de agosto de 2025
Há 3h e 56min
Mais Vistos
Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça
Big Brother
Há 1h e 13min
1
04:07
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Big Brother
Hoje às 11:55
2
01:37
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Há 3h e 9min
3
Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona
Big Brother
Hoje às 10:21
4
04:28
Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior
Big Brother
Hoje às 09:12
5
Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
10 ago, 21:32
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
14 ago, 16:35
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Há 3h e 9min
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
14 ago, 14:13
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
Big Brother
Hoje às 10:45
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
14 ago, 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
14 ago, 11:13
TVI PLAYER
Cristina Ferreira: «Pediram para não serem maquilhadas, penteadas, para não vos darmos beijinhos...»
Dois às 10
21 jan, 10:39
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Big Brother
Hoje às 11:55
Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»
Big Brother
Hoje às 13:17
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final
Big Brother
Ontem às 16:04
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Big Brother
Há 3h e 9min
A Protegida: JD apanha Óscar em flagrante num esquema de tráfico?
A Protegida
Ontem às 23:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Por um Triz - 16 de agosto de 2025
Car Crash Global: Caught on Camera
Há 3h e 56min
TVI Jornal - 16 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 16 de agosto de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:10
Em Família - 16 de agosto de 2025
Em Família
Hoje às 09:15
Diário da Manhã - 16 de agosto de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 16 de agosto de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10