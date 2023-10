Porque será que grávida de 7 meses desaparecida levou as ecografias? Os nossos comentadores respondem

Há 3h e 9min

No Dois às 10, ficamos a par do caso de Mónica, grávida de sete meses, disse aos filhos de 12 e 14 anos que iria tomar um café, mas não voltou mais a casa. Já passou uma semana desde que a mulher de 33 anos desapareceu na zona da Murtosa. A irmã está convencida de que terá sido levada por alguém, pois não tinha carro. “Não entendo porque ela levou as ecografias”, disse na reportagem.