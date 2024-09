Há 1h e 27min

Em «Festa é Festa», Vuitton (Beatriz Costa) vem da cozinha com uma sandes e olha em volta com medo. Ouve-se um ronco de um porco pequeno e Vuitton atira-se para cima do sofá, assustada. Vuitton liga à mãe, pois acha que corre perigo de vida.