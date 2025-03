Há 1h e 20min

No «Dois às 10», recordamos a vitória histórica de Zé Maria no primeiro "Big Brother" em Portugal, há 25 anos. A apresentadora Cristina Ferreira recorda a euforia nacional com a vitória do concorrente e como este se tornou um fenómeno mediático da altura, relembrando a sua saída da casa e a reação do público. Saiba mais em TVI Player