Práticas de conversão sexual têm "consequências terríveis" nas vítimas

Há 1h e 21min

Miguel Ricou, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, congratula-se com a apresentação de propostas de criminalização e penalização de práticas de conversão sexual por parte do PS, do BE, do PAN e do Livre.

"Têm a importância de trazer o assunto para a discussão pública e de mostrar à sociedade que isto é muito errado", considera.

Miguel Ricou condena estas práticas e lembra que, com elas, "estamos a dizer às pessoas que aquilo que é natural nelas é errado e é mau".