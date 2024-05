Há 36 min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) troça com Tiago a dizer que pelo menos não é corno como ele, que foi traído por Cacau com Marco. Tiago perde as estribeiras com o pai, decidindo sair para não piorar a situação. Tiago, muito tenso, diz a Jaime e Martim ir provar a Salomão que ele se enganou a seu respeito sobre ter perdido Cacau, saindo disparado.