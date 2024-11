Preocupada, Ilda luta para evitar que marido doe todo o património a monges de um retiro espiritual

Há 3h e 1min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Bondade tem limites».

Nos últimos anos, Ilda tem vivido com grande inquietação as atitudes altruístas do marido. Tudo terá começado quando Pedro deu ajuda financeira a uma amiga até que depois de um retiro espiritual, o marido de Ilda chegou a querer vender todos os bens e doá-los a uma missão humanitária.

Se inicialmente Ilda até se comovia com a bondade do marido, Ilda teme agora que este desprendimento material termine em divórcio.

Segundo a protagonista, Pedro está cada vez mais afastado da realidade e teme perder o património que ajudou a construir e, por isso, pede ao tribunal que passe a ser a tutora total dos bens da família.