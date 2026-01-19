Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Hoje às 00:47
Presidenciais 26 - 19 de janeiro de 2026 - TVI

Com José Alberto Carvalho.

César Matoso e Gabriela Santana

1ª Companhia
Ontem às 23:50
1

Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'

Dois às 10
7 nov 2025, 10:48
2

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

1ª Companhia
Hoje às 00:02
3

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

1ª Companhia
16 jan, 19:53
4

Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo

1ª Companhia
10 jan, 15:47
5

Confrontado sobre "deixar" Catarina Miranda, Afonso Leitão pronuncia-se acerca da relação

1ª Companhia
Há 2h e 8min
6
Recrutas em risco. Estes são os nomeados da semana

1ª Companhia
Há 1h e 16min

«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

Dois às 10
Há 1h e 18min

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão

Novelas
Há 33 min

Estou casado há 18 anos e quando me perguntam qual o segredo esta é a minha resposta

V+ TVI
17 jan, 09:26

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Dois às 10
Há 43 min

Filipe Delgado deixa palavras direcionadas a Maria Botelho Moniz: «Lá fora falamos»

1ª Companhia
Há 1h e 20min

Atitudes "machistas" geram tensão na casa. Sara Santos confronta Noélia Pereira

1ª Companhia
Há 1h e 27min

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
17 jan, 21:30

1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

1ª Companhia
Hoje às 00:52

Maria Botelho Moniz revela aos recrutas os primeiros resultados das Presidenciais. Veja as reações

1ª Companhia
Hoje às 00:58
Cinha Jardim ‘arrasa’ recruta da “1.ª Companhia”: “Não é verdadeira”

Dois às 10
Há 6 min

Cláudio Ramos critica postura de Filipe Delgado: “Não gosto disto”

Dois às 10
Há 15 min

Cláudio Ramos levanta questão sobre Filipe Delgado: “Não acham que já se está a fazer mais do que é?”

Dois às 10
Há 24 min

Cláudio Ramos defende: “O Rui Freitas é salvo por causa do Pedro Barroso”

Dois às 10
Há 24 min

Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência que não está ali a brilhar”

Dois às 10
Há 30 min

Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»

Funtástico
Há 39 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Novelas
Há 1h e 16min

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Novelas
Ontem às 11:10

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial

Novelas
Ontem às 08:35

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Novelas
17 jan, 09:17