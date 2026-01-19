TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Presidenciais 26 - 19 de janeiro de 2026
Hoje às 00:47
Com José Alberto Carvalho.
Mais Vistos
César Matoso e Gabriela Santana
1ª Companhia
Ontem às 23:50
1
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
Dois às 10
7 nov 2025, 10:48
2
Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»
1ª Companhia
Hoje às 00:02
3
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
1ª Companhia
16 jan, 19:53
4
Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo
1ª Companhia
10 jan, 15:47
5
Confrontado sobre "deixar" Catarina Miranda, Afonso Leitão pronuncia-se acerca da relação
1ª Companhia
Há 2h e 8min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Recrutas em risco. Estes são os nomeados da semana
1ª Companhia
Há 1h e 16min
«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 1h e 18min
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão
Novelas
Há 33 min
Estou casado há 18 anos e quando me perguntam qual o segredo esta é a minha resposta
V+ TVI
17 jan, 09:26
«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante
Novelas
Ontem às 16:00
A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»
Dois às 10
Há 43 min
TVI PLAYER
Filipe Delgado deixa palavras direcionadas a Maria Botelho Moniz: «Lá fora falamos»
1ª Companhia
Há 1h e 20min
Atitudes "machistas" geram tensão na casa. Sara Santos confronta Noélia Pereira
1ª Companhia
Há 1h e 27min
1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026
1ª Companhia
17 jan, 21:30
1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
1ª Companhia
Hoje às 00:52
Maria Botelho Moniz revela aos recrutas os primeiros resultados das Presidenciais. Veja as reações
1ª Companhia
Hoje às 00:58
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cinha Jardim ‘arrasa’ recruta da “1.ª Companhia”: “Não é verdadeira”
Dois às 10
Há 6 min
Cláudio Ramos critica postura de Filipe Delgado: “Não gosto disto”
Dois às 10
Há 15 min
Cláudio Ramos levanta questão sobre Filipe Delgado: “Não acham que já se está a fazer mais do que é?”
Dois às 10
Há 24 min
Cláudio Ramos defende: “O Rui Freitas é salvo por causa do Pedro Barroso”
Dois às 10
Há 24 min
Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência que não está ali a brilhar”
Dois às 10
Há 30 min
Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»
Funtástico
Há 39 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy
Novelas
Há 1h e 16min
Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris
Novelas
Ontem às 11:10
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante
Novelas
Ontem às 16:00
“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial
Novelas
Ontem às 08:35
Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se
Novelas
17 jan, 09:17