Presidente funda plataforma e gera polémica ao discriminar uma sócia

Há 1h e 25min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia aborda a criação de uma associação que tem o objetivo de proteger e proporcionar mais conforto às mulheres, mas há estatutos que estão a gerar dúvidas. Sara criou uma plataforma exclusiva para mulheres com o objetivo de oferecer maior segurança e conforto no transporte, no entanto o Instituto de Mobilidade dos Transportes questionou a legalidade do serviço, considerando discriminatório. Em resposta, Sara fundou uma associação de motoristas mulheres que está a gerar debate entre associadas.