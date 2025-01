Previsões para Carneiro em Fevereiro: «Depois da tempestade vem sempre a bonança» - Joana Dias aconselha

Hoje às 10:32

No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga, revela as previsões para o signo Carneiro no mês de fevereiro. No amor, a taróloga prevê uma fase inicial de desafios até dia 26, mas com a chegada de Marte, o planeta guerreiro, os nativos de Carneiro terão força anímica para ultrapassar obstáculos. No trabalho, os nativos de Carneiro estão criativos, focados, e com boa saúde, prometendo um mês produtivo caso consigam planear bem as suas tarefas.

Joana Dias analisa as previsões para Touro em fevereiro. Os taurinos estão focados na vida profissional, impulsionados por Júpiter, e menos concentrados no amor devido à influência de Saturno. A taróloga aconselha atenção à saúde, pois o stress pode fragilizar o sistema imunitário, tornando-os suscetíveis a constipações e alergias. Apesar da falta de tempo para o amor, a taróloga recomenda que os taurinos aproveitem os momentos de qualidade com os seus parceiros.

