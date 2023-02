Previsões para o signo de Leão deixam Maria preocupada: «Aí o meu Pedro!»

31 jan, 11:03

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias faz previsões para aquele que é o signo do companheiro de Maria Botelho Moniz, deixando apresentadora com algumas dúvidas e até mesmo preocupada.