Há 3h e 0min

No «Dois às 10», Joana Dias fala sobre o signo de Virgem. Para os virginianos casados, o foco no trabalho pode levar a um certo esfriamento na relação amorosa, a menos que o casal partilhe objetivos profissionais em comum, unindo-se em projetos conjuntos. No entanto, a astróloga tranquiliza que não há problemas maiores caso isso não aconteça, sublinhando que o foco de fevereiro está, de facto, no trabalho para este signo.