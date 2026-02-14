Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Primeira Companhia - Diário - 14 de fevereiro de 2026

Hoje às 16:45
Primeira Companhia - Diário - 14 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Alice Alves.

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
O dia dos namorados mais especial. Este foi o presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Hoje às 15:36
Reação de Noélia Pereira à morte de Maycon Douglas deixa todos arrepiados. O choque é total

1ª Companhia
Há 2h e 9min
Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais

V+ TVI
12 fev, 15:23
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
Vão casar! Ex-concorrente de realitys preparado para dar o nó. E o pedido foi assim

1ª Companhia
Hoje às 18:50
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
Ontem às 14:33

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Ontem às 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
Ontem às 12:19

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
12 fev, 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
Ontem às 11:24

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
12 fev, 16:22

De boca aberta e mãos na cabeça. A reação de Noélia à notícia da morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 2h e 17min

Maria Botelho Moniz cumpre promessa e faz treino de obstáculos com os recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 27min

Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza

1ª Companhia
Há 2h e 15min

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Ontem às 12:38
Terra Forte- Sammy elogia António: «Eu admiro-te pelo que tu fizeste»

Terra Forte
Há 1 min

Terra Forte- Maria de Fátima está encurralada: «Isto é o passado a vir à tona»

Terra Forte
Há 3 min

Terra Forte: Glória, Sónia e Delfina tornam-se cúmplices de Marcus?

Terra Forte
Há 14 min

A Protegida: Mariana e JD cedem ao coração?

A Protegida
Há 19 min

A Protegida: Mariana não fica agradada com proposta de Hector para afastar JD

A Protegida
Há 20 min

A Protegida: Traficante ameaça a vida de Laura

A Protegida
Há 21 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Ontem às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
12 fev, 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Ontem às 10:02