Há 1h e 15min

Em «Cacau», Anita (Catarina Nifo) brinca com Marquinho, muito triste. Olha esperançosa para Martim (Lucas Dutra) a dizer-lhe que o piloto do helicóptero foi encontrado com vida, podendo Cacau (Matilde Reymão) também ter sobrevivido. Martim alerta Anita que ficará responsável pelo sobrinho se Cacau não tiver sobrevivido. Anita pensa tensa que Marco (Diogo Amaral) vai tentar de certeza ficar com ele.