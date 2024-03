Primeiro veio a 'raiva' e a 'tristeza', depois veio a aceitação do inevitável. Filho de Nuno Graciano revela: «A raiva durou duas semanas»

Hoje às 17:33

No «Goucha», recordámos imagens da 'curva de vida' de Nuno Graciano no «Big Brother Famosos». Conversámos com Gonçalo Graciano, filho do ex-concorrente e apresentador de televisão, que recorda o pai três meses após a sua morte e explica-nos como está a lidar com a perda. O nosso convidado revela que começou por sentir 'raiva' e depois começou por colocar 'questões'. Quanto ao luto, o filho do apresentador revela que decidiu fazê-lo por si próprio e recusou ajud profissional.