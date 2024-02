Primeiros sintomas de doença rara aos 3 anos, mas diagnóstico aos 23: «Tinha penugem nos braços»

Há 1h e 20min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Rita Matos, que tem uma doença rara. Embora os primeiros sintomas tenham surgido quando ela tinha apenas 3 anos, só 20 anos depois é que que lhe deram o diagnóstico: Acromegalia. Rita conta que os sintomas iniciais foram a nível respiratório, fazia bronquiolites e depois apareceram as dores de crescimento. Refere que notou diferenças em relação às colegas na altura da adolescência. Tinha penugem nos braços e as mãos eram mais grossas. Rita acrescenta que a doença nela provoca incapacidade física. Até aos 23 anos nunca ninguém conseguiu descobrir o que tinha. Só nessa idade é que um médico italiano que a viu a trabalhar lhe disse que era portadora de acromegalia. “Andei 23 anos da minha vida sem saber o que tinha. Já fiz muitas cirurgias, 17.” Rita diz que se revoltou um pouco porque obtinha sempre a mesma resposta, diziam que estava tudo bem, e não estava.