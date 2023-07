Produtos portugueses têm espaço no mercado internacional

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», estivemos presentes na apresentação do balanço anual (2022) das exportações de produtos nacionais através do Lidl. Falámos com o Administrador de Compras do Lidl, que nos referiu ter sido um ano bastante positivo, não só dado o aumento de exportações, mas também por ter permitido criar mais postos de trabalho e manter muitos outros. Conversámos ainda com dois fornecedores (Global Wines e Montiqueijo) e ambos nos falaram da importância que esta parceria. Alexandra Borges, Diretora Geral de Compras LIDL, fala dos produtores e da exportação internacional.