Professora apaixonou-se por aluno de 17 anos e foi mãe. 5 anos depois, namora com uma mulher

Há 1h e 9min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Registo forçado».



Paulo frequentava o ensino secundário quando se perdeu de amores com uma professora. Depois de muita insistência, conseguiu viver uma paixão intensa com esta mulher. Mas uma gravidez, veio pôr um ponto final a esta relação secreta. Já passaram 5 anos e Paulo está agora disposto a dar nome à criança

Paulo recorda que foi com 15 anos que se apaixonou pela professora durante 2 anos. Foi quando tinha 17 anos que se envolveram e se deu a gravidez. Perante a situação, os pais de Paulo ficaram em choque e a mãe de Paulo ameaçou mesmo a professora Mariana de que ia fazer queixa de abuso de menores.

Mariana foi para o estrangeiro, onde nasceu a filha. Passados 5 anos, Paulo pôde conhecer pela primeira vez a criança, que não está registada no seu nome. Mariana tem a vida refeita com uma namorada e não acede ao pedido de Paulo, em registar a criança com o seu nome.