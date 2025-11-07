Professora deixa marido por uma colega: os três trabalham na escola dos filhos gémeos

Há 3h e 58min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Ponto de Discórdia». Após dez anos de casamento e a adoção de gémeos, Narciso e Cláudia, ambos professores, enfrentam agora um novo conflito após o divórcio: a escola dos filhos. Cláudia iniciou uma relação com uma colega da instituição onde leciona e onde as crianças estudam, o que preocupa Narciso, que teme pelo bem-estar emocional dos gémeos. Defende que devem ser transferidos para outro colégio, mas Cláudia recusa, alegando que ali têm acesso a uma educação de qualidade e benefícios por serem filhos de funcionários. Narciso recorre ao tribunal para que a ex-mulher aceite a mudança de escola e contribua nas despesas educativas dos primeiros quatro anos do ensino básico.