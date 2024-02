Professora incita aluno a agredir colega e ameaça-os com chapadas

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma professora do primeiro ano que incitou aluno a agredir colega na sala de aula e ameaça os alunos com chapadas e uma vassoura, em Castelo Branco. Confrontada com os áudios onde emite essas mesmas ameaças, a professora disse que «tinha tido um dia mau e estava bastante nervosa», tendo colocado baixa médica a seguir. Entrevistámos mães de algumas vítimas, que nos relatam esses mesmos maus-tratos por parte desta professora.