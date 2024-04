Há 2h e 28min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Hélder Murraça. Hélder chegou a pesar 125 quilos. Com o objetivo de perder peso, Hélder colocou um bypass, mas não correu bem. Este acabou por ficar sete meses internado numa cama de hospital. Após sete meses acamado, Hélder perdeu totalmente o andar. Com a ajuda de Nelson, Hélder recuperou o andar, em apenas seis meses.