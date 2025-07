Pronto para o Verão: O «Querido» transforma um modesto espaço exterior num pequeno paraíso

Ontem às 10:08

No «Querido, Mudei a Casa!», conhecemos Filipa Torrão, que, juntamente com o marido e os filhos, comprou a sua casa de sonho em plena pandemia da COVID-19. Num momento marcado pela incerteza, a família apostou num novo começo, mas o aumento das prestações bancárias acabou por travar a conclusão de um espaço muito especial: o jardim. O exterior, que Filipa imaginava como um refúgio familiar cheio de vida, ficou esquecido. Com a ajuda do «Querido», a família volta agora a sonhar e descobre finalmente o seu cantinho de verão, repleto de conforto, cor e esperança.