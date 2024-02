Há 2h e 54min

No «Em Família», desafiámos Ana Guiomar a responder a várias perguntas, entre elas: Saber o futuro ou regressar ao passado?, Interpretar uma vilã ou uma boazinha?, Festa é Festa ou Amar Demais?, Vai de carrinho ou Dança com as Estrelas?, e, uma pergunta mais pessoal sobre o seu companheiro há 17 anos e ator Diogo Valsassina. Veja todas as respostas da atriz.